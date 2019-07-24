Международная олимпиада по экономике торжественно открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Торжественное открытие Международной олимпиады по экономике состоялось 24 июля в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

В Северную столицу съехались студенты и школьники со всего мира. Церемония прошла в здании Высшей школы экономики на Кантемировской улице. Организаторы сообщили, что сама Олимпиада пройдет в Пушкине. Торжественное мероприятие посетили директор учебного учреждения Сергей Кадочников, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, глава Петербурга Александр Беглов, и профессор Гарвардского университета, нобелевский лауреат по экономике Эрик Маскин.

В прошлом году Олимпиада была организована в Москве. Тогда участниками стали 65 школьников из 13 стран. В этом году в Санкт-Петербурге выступают 133 участника из 24 государств. Их возраст — от 16 до 18 лет. В следующем году Международная олимпиада по экономике будет проводиться не в России. От нашей страны за победу будут бороться две команды. В Москве российские школьники заняли второе место, при этом получили пять наград.

Самые талантливые молодые люди приехали испытать свои знания. На олимпиаду приехали участники из Австралии и Новой Зеландии, информируют «Невские Новости». Школьники однозначно в будущем станут профессионалами на родине или могут работать в Петербурге.

«Мы ценим молодых специалистов. Сейчас запускаем программу «35 на 35». Ее идея заключается в том, что 35 процентов от общего числа рабочих мест в Санкт-Петербурге должны быть заняты специалистами моложе 35 лет», — рассказал глава Петербурга Александр Беглов.

Участники олимпиады сначала произнесли торжественную клятву, а потом вместе с организаторами и журналистами были приглашены на фуршет.

«В Москве я завоевала золотую медаль. В Петербурге постараюсь повторить результат. Я ученица 11-го класса. В нашей стране школьную программу проходят за 12 лет. Поэтому аттестат я получу только в следующем году», — рассказала участница из Казахстана Айганым Даупбаева.

Самыми яркими участниками стала команда из Ганы. Другим школьникам они запомнились национальными костюмами.

«Санкт-Петербург — прекрасный город. Я расчитываю не только поучаствовать в олимпиаде, но и победить! А также с удовольствием изучить интересную архитектуру города»,— сообщил лидер команды из Ганы Абел Охэнэ Аквайе.

Представители жюри обещали судить будущих экономистов справедливо и честно. Отмечается, что Международная Олимпиада по экономике закончится 31 июля.