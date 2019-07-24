Петербургский горизбирком зарегистрировал 80% всех кандидатов от оппозиции

Санкт-Петербург, 24 июля. Петербургская городская избирательная комиссия зарегистрировала на муниципальные выборы 409 кандидатов, которые получили поддержку от проекта «Объединенные демократы», всего было подано 509 заявлений, об этом говорится в сообщении проекта в Twitter.

«От нашего проекта получили помощь 509 кандидатов, которые подали документы на выдвижение. 409 из них успешно зарегистрированы и примут участие в выборах», — сказано в сообщении.

По данным проекта, регистрацию на выборы получило подавляющее большинство оппозиционных кандидатов — 80%. Среди них 158 самовыдвиженцев, обратившихся к «Объединенным демократам». Также горизбирком выдал удостоверения 126 представителям партии «Справедливая Россия», 98 кандидатам от «Партии роста», 26 – от «Яблока» и одному представителю КПРФ.

Завершается важный этап — выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты. Подводим первые итоги.



От нашего проекта получили помощь 509 кандидатов, которые подали документы на выдвижение. 409 из них успешно зарегистрированы и примут участие в выборах. pic.twitter.com/Y6GvttGwkD — Объединённые Демократы (@od_spb) July 24, 2019

Проект «Объединенные демократы» оказывает помощь кандидатам на муниципальных выборах, в том числе при оформлении необходимых документов и агитации.

Ранее Петербургская избирательная комиссия на заседании рассмотрела жалобы кандидатов, которым отказали в регистрации муниципальные избирательные комиссии в нескольких районах города. Горизбирком отменил 14 решений местных избиркомов, девять кандидатов были зарегистрированы прямо на заседании, еще пять человек получили регистрацию в ИКМО через несколько дней.