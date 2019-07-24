В Петербурге появилась некрасивая карта метро

Санкт-Петербург, 24 июля. В Петербурге создали первую некрасивую схему метро. Об этом сообщает агентство Brave Communications.



Карта «настоящего петербуржца» или «Первая некрасивая схема метро» — это противоположный вариант той карты метро, которую знают все жители и гости города. И альтернатива первой красивой схемы от Ильи Бирмана, Егора Попова и Сергея Чикина.

Лотта Заславская, художник и арт-директор рекламного агентства Brave Communications создала новую карту метро. Руководитель агентства Виктория Яковлева поясняет, что схема лишена названий станций и каких-либо условных обозначений. Этот образ демонстрирует размышления о том, как видят карту большинство горожан, которые ежедневно ездят на метрополитене. Некрасивая схема метро размещена на сайте Brave Communications. Всем желающим карту могут доставить в офис или домой.