Фонтан кипятка высотой 15 метров забил у метро «Приморская» в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Фонтан воды высотой 15 метров забил на Наличной улице недалеко от станции метро «Приморская» в Петербурге. Федеральное агентство новостей публикует видео с места прорыва трубы.

К «Приморской» оперативно прибыли сотрудники коммунальных служб. Они перекрыли воду, но уличные торговцы и пешеходы успели изрядно испугаться. К счастью, никто не пострадал.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» напомнили, что на территории Васильевского острова сегодня проходят испытания теплосетей, в связи с эти возможны прорывы коммуникации.

«Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону», — пояснили представители организации.

Испытания позволяют выявить неблагоприятные зоны для того, чтобы в дальнейшем спланировать программу капитального ремонта. Выявление ненадежных участков труб в весенний и летний помогают предотвратить аварии зимой. Коммунальщики отметили также, что температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов.

В зоне испытаний сегодня улицы Наличная, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, проезды Галерный и Адмиральский, Малый проспект, Кожевенная линия, площади Морской Славы и Прибалтийская.