Беглов призвал внедрять новые технологии при подготовке петербургских крыш к зиме

Санкт-Петербург, 24 июля. Новые технологии при подготовке крыш к зиме необходимо внедрять в Петербурге, чтобы избежать образования наледи. Соответствующее заявление сделал глава Северной столицы Александр Беглов во время инспекции в Приморском районе.

Градоначальник поднялся на чердак дома №14, расположенного по улице Савушкина, чтобы проверить, как ведутся работы по нормализации температурно-влажностного режима. Ремонт осуществляется по принципу «холодный чердак». В доме 1954 года постройки восстанавливают теплоизоляцию, выводят канализационные вытяжки и создают дополнительные слуховые окна. Однако на жесткой кровле образуется наледь, которая зимой может упасть с крыши и травмировать прохожих.

«Я знаю в Калининском районе используют подогрев», — напомнил Беглов, рассказывая, как бороться с наледью.

Отметим, что нормализация температурно-влажностного режима чердаков является важной частью подготовки Петербурга к зиме. Еще весной Александр Беглов дал задачу привести Северную столицу в полную готовность к встрече с холодами.

Современные технологии позволяют сократить количество сосулек. Кроме того, у коммунальных служб появляется дополнительное время на уборку крыш.

В 2019 году Петербург выделил на ремонт чердаков более 700 миллионов рублей. Эти средства позволят обновить две тысячи крыш. В 2020 году «холодные чердаки» появятся еще в 1383 домах Северной столицы.

Перед коммунальными службами стоит задача произвести ремонтные работы качественно и в срок. Контроль за выполнением мероприятий обеспечит жилищный комитет, который проверит не только качество выполненных работ, но и применяемые материалы.

Каждый дом, чердак которого будет отремонтирован, исключат из перечня зданий с потенциально-опасными крышами, сообщают «Невские Новости». Ответственность за все, что происходит на вверенной им территории, несут главы районных администраций.