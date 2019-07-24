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Полосу на развязке КАД с Пулковским шоссе закроют на неделю

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Полосу на развязке КАД с Пулковским шоссе закроют на неделю

Санкт-Петербург, 24 июля. Одна полоса дороги на развязке КАД с Пулковским шоссе перед съездом в аэропорт будет перекрыта в Петербурге с 21 по 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение транспорта будет ограничено из-за строительства развязки СПАД М-11 Москва — Петербург с КАД. Для других трех полос на данном участке дороге будет установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация будет заранее оповещать водителей о дорожных работах. Информацию о перекрытии и ограничении скорости для водителей выведут на информационное табло.

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