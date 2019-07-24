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Военный корабль из Китая прибыл в Петербург

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Военный корабль из Китая прибыл в Петербург

Санкт-Петербург, 24 июля. Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань» прибыл в Петербург. Визит был запланирован в связи с участием в Главном военно-морском параде России. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Несмотря на то, что визит неофициальный, представители командования Западного военного округа приветствовали корабль в торжественной обстановке и со всеми почестями. Миноносец пришвартовался у набережной лейтенанта Шмидта, китайские военные пригласили всех встречавших на борт и провели небольшую экскурсию. Эскадренный миноносец был введен в строй в 2015 году. На его борту может быть использован вертикальный пуск ракет, зенитный ракетный комплекс и высокоинтегрированные боевые системы, экипаж состоит из 250-ти человек, водоизмещение — 6,6 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в Петербург прибудет фрегат военно-морских сил Индии «Таркаш». Для его экипажа также организованы несколько памятных мероприятий на Неве.

Военный корабль из Китая прибыл в Петербург

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