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Мужчина хотел взорвать офис управляющей компании в Петербурге

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Мужчина хотел взорвать офис управляющей компании в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Мужчина в Петербурге пытался найти в Интернете сообщников, которые помогут ему организовать взрыв. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сообщается, в ходе мониторинга одной социальной сети, был обнаружен пост подозрительного содержания. В объявлении требовался человек для съемки салюта в Новом Девяткино и размещения в сети Интернет. Уточняется, что период для организации салюта был выбран вечерний час пик. Также пост содержал видео, в котором мужчина славянской внешности сообщает о том, что из-за возникшего коммунального долга в размере 29 000 рублей перед управляющей компанией и общего непринятия системы государственного строя, ищет единомышленников, боеприпасы и взрывчатые вещества в целях взрыва помещения управляющей компании. Рядом с их офисом находятся детский сад и жилой дом. 

По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1988 года рождения. В результате оперативно-розыскных мероприятий и осмотра мобильного телефона подозреваемого, установлено, что мужчина в видео сообщает о намерении совершить подрыв. Также были найдены материалы, подтверждающие изучение изготовления и применения взрывчатых веществ, а также адрес электронной почты для сбора единомышленников. 

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (cодействие террористической деятельности).
 

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