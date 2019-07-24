Килограмм наркотиков нашли у байкерши в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. В ходе патрулирования улиц Петербурга и проверки транспортных средств экипаж ДПС нашел у водителя мотоцикла килограмм наркотиков, сообщил источник Федеральному агентству новостей.

Накануне, 23 июля, наряд ДПС остановил мотоцикл Ямаха «FZ400» после преследования. Выяснилось, что мотоциклом управляла неработающая девушка 1997 года рождения. Она была задержана и доставлена в отдел полиции №53 управления МВД РФ по Приморскому району Санкт-Петербурга.

В ходе личного досмотра задержанной полицейские изъяли два брикета с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что порошок является смесью содержащего вещества.

Возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства.

Ранее полтонны наркотиков нашли в рыбных консервах в Петербурге. Сотрудники полиции на посту «Гавань» Балтийской таможни вскрыли прибывший из Эквадора контейнер, в котором находилось наркотическое вещество.