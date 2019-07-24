Злоумышленник ограбил петербурженку, наступив ей ногой на лицо

Санкт-Петербург, 24 июля. Жительница Петербурга заявила в полицию об ограблении. Пострадавшая сообщила, что злоумышленник похитил у нее мобильный телефон, зарядное устройство и 1000 рублей, наступив ей ногой на лицо.

Как рассказала женщина 1985 года рождения, ограбление произошло 22 июля около 16.00 возле одного из домов, расположенных по Фермскому шоссе. По словам пострадавший, преступление совершил мужчина, с которым она отдаленно знакома. Петербурженка рассказала, что нападавший повалил ее на землю, применив физическую силу, а после похищения ценностей скрылся с места преступления.

Женщина смогла описать преступника. По ее словам, рост злоумышленника от 190 до 195 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины азиатский тип лица, а также черная борода и нос с горбинкой. Нападавший был одет в кожаные мокасины темного цвета, темно-синие джинсы, белую футболку с изображением и черную рубашку, сообщают «Невские Новости». После обращения пострадавшей сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сообщалось о преступнике, который напал на жительницу Выборгского района Петербурга. Мужчина отобрал у пострадавшей 800 рублей и мобильный телефон, угрожая ей ножом.