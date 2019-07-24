Автомобиль столкнулся с поездом под Сестрорецком

Санкт-Петербург, 24 июля. Столкновение легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде произошло под Сестрорецком. Как сообщается, жертв в результате инцидента нет, более того, водителю удалось скрыться с места происшествия сразу после аварии.

ДТП произошло на железнодорожном переезде перегона Лисий Нос – Сестрорецк. Автомобиль пересекал железнодорожный переезд во время оповещения о приближающемся поезде. Машинист успел задействовать экстренное торможение, но избежать столкновения все же не удалось. Из-за аварии поезд задержался примерно на семь минут.

Как пишет издание «Невские новости», сотрудники Октябрьской железной дороги просят водителей быть внимательнее на железнодорожных переездах и не пренебрегать правилами дорожного движения.

Напомним, что вечером 19 июля напротив заброшенного завода «Красный треугольник» автомобиль марки BMW пробил ограждение и вылетел в воду. На набережной после аварии лежали обломки автомобиля — кусок от бампера и двери. Водитель управлял BMW 3-й серии. Глубина Обводного канала в месте падения составляет более трех метров, поэтому иномарка полностью исчезла под водой.

Спасатели достали молодого человека из машины, он жив, но был госпитализирован с тяжелыми повреждениями.