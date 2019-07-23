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Созданная по инициативе Беглова служба социальных участковых решает проблемы людей

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Созданная по инициативе Беглова служба социальных участковых решает проблемы людей

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов призвал чиновников активно разъяснять петербуржцам суть работы социальных участковых.

Помощник главы Совета Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ Людмила Косткина положительно оценила социальные инициативы Беглова. Она отметила, что медицинские, трудовые и другие вопросы решаются разными ведомствами, а это не очень удобно для пожилых людей.

«Служба социальных участковых хороша тем, что помогает объединить все интересующие человека вопросы и найти на них ответы», — сказала Косткина.

Социальный участковый становится связующим звеном между петербуржцами и другими службами. Это очень важно при работе со старшим поколением.

К примеру, если пенсионеру сделали операцию, ему нужна забота — простая доставка продуктов, лекарственных средств.

«Важно курировать таких людей, так как пациенты часто теряются», — добавила Косткина, ее цитируют «Невские новости».

Ранее на заседании правительства представили отчет о работе социальных участковых. В Петербурге заявки от горожан принимают в 13 офисах службы.

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