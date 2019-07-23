Беглов рассказал, какой должна быть средняя зарплата в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что нужно повысить оплату труда до 100 тысяч рублей. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Члены правительства обсудили вопросы экономического развития Петербурга. Как отметил градоначальник, власти должны сосредоточиться на увеличении высокопроизводительных рабочих мест, а также на улучшении инвестиционного климата.

Все это позволит создать условия для повышения заработной платы горожанам.

«Чтобы решить вопрос бедности в Санкт-Петербурге, нужно достичь показателя в 100 тысяч рублей зарплаты в среднем», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов также поручил властям проработать вопрос о том, как повысить доходы городского бюджета. Ранее глава комитета по финансам назвал доход Петербурга за первое полугодие 2019 года.