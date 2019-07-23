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Беглов потребовал остановить застройку промышленных земель в Петербурге

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Беглов потребовал остановить застройку промышленных земель в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов призвал прекратить застройку промышленных и сельскохозяйственных зон. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Градоначальник отметил, что строительство жилой площади в Петербурге опережает московские показатели. Он отметил, что в 2018 году в городе на Неве ввели в эксплуатацию 3 млн 900 тысяч квадратных метров жилья. 

«У нас уже в генеральном плане до 2024 года еще 25 миллионов квадратных метров жилья»,  сказал Беглов, его слова передают «Невские новости».

На заседании правительства рассматривались вопросы развития экономики города. По словам Беглова, власти обязаны сосредоточиться на привлечении «умных инвестиций», у каждого предприятия должны быть постоянные заказы.

Именно промышленность остается драйвером петербургской экономики, резюмировал градоначальник.

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