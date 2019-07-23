Беглов потребовал остановить застройку промышленных земель в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов призвал прекратить застройку промышленных и сельскохозяйственных зон. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Градоначальник отметил, что строительство жилой площади в Петербурге опережает московские показатели. Он отметил, что в 2018 году в городе на Неве ввели в эксплуатацию 3 млн 900 тысяч квадратных метров жилья.

«У нас уже в генеральном плане до 2024 года еще 25 миллионов квадратных метров жилья», — сказал Беглов, его слова передают «Невские новости».

На заседании правительства рассматривались вопросы развития экономики города. По словам Беглова, власти обязаны сосредоточиться на привлечении «умных инвестиций», у каждого предприятия должны быть постоянные заказы.

Именно промышленность остается драйвером петербургской экономики, резюмировал градоначальник.