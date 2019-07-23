Петербурженка естественным образом родила четырех детей

Санкт-Петербург, 23 июля. Жительница Петербурга одновременно родила четыре малыша, дети находятся в патологическом отделении для новрожденных.

Роды прошли в перинатальном центре Санкт-Петербурга при педиатрическом университете. Женщина впервые стала матерью, ее новорожденные дети весят в общей сложности шесть килограммов.

Вес самого крупного малыша составил 1930 г, а самого легкого — 870 грамм. Они находятся под наблюдением медиков, которые проследят, чтобы три мальчика и одна девочка набрали вес, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что жительница штата Техас родила шестерых детей. Она справилась с родами всего за девять минут.