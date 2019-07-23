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Петербуржцев бесплатно отвезут на военно-морской парад в Кронштадте

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Петербуржцев бесплатно отвезут на военно-морской парад в Кронштадте

Санкт-Петербург, 23 июля. «Пассажиравтотранс» организует бесплатные автобусы для гостей военно-морского парада в Кронштадте, сообщили в пресс-службе предприятия.

28 июля автобусы будут следовать из Ломоносова до Форта Константина каждые пять минут. Второй маршрут рассчитан на гостей с пригласительными билетами на парад, он будет ходить от станции метро «Беговая» до Кронштадта.

От улицы Мартынова до станции метро «Беговая» можно добраться с 13.00 до 18.00, пишут «Невские новости».  Ранее власти Петербурга сообщили, что в дни подготовки и проведения парада на участке ЗСД сделают проезд бесплатным.

В петербургском военно-морском параде примут участие военные корабли 26 стран мира, в том числе из Китая, Индии, Вьетнама и Филиппин.

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