Петербуржцев бесплатно отвезут на военно-морской парад в Кронштадте

Санкт-Петербург, 23 июля. «Пассажиравтотранс» организует бесплатные автобусы для гостей военно-морского парада в Кронштадте, сообщили в пресс-службе предприятия.

28 июля автобусы будут следовать из Ломоносова до Форта Константина каждые пять минут. Второй маршрут рассчитан на гостей с пригласительными билетами на парад, он будет ходить от станции метро «Беговая» до Кронштадта.

От улицы Мартынова до станции метро «Беговая» можно добраться с 13.00 до 18.00, пишут «Невские новости». Ранее власти Петербурга сообщили, что в дни подготовки и проведения парада на участке ЗСД сделают проезд бесплатным.

В петербургском военно-морском параде примут участие военные корабли 26 стран мира, в том числе из Китая, Индии, Вьетнама и Филиппин.