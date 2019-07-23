Мощный ливень снова обрушился на Петербург

Санкт-Петербург, 23 июля. Сильный ливень накрыл Петербург во второй половине дня 23 июля, горожане жалуются на погоду в соцсетях.

Петербуржцы сообщают о стене дождя возле станции метро «Чернышевская» и в районе Обводного канала. О ливне пишут жители Свердловской набережной и Петроградской стороны.

Синоптики отмечают, что город снова накрыл циклон, который пришел с юго-запада. Метеорологи добавляют, что дождь будет идти в ближайшие несколько часов, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что погода также испортилась в московском регионе. В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя.