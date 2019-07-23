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Первая красивая схема петербургского метро появилась в Сети

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Первая красивая схема петербургского метро появилась в Сети

Санкт-Петербург, 23 июля. Первая красивая схема петербургского метрополитена опубликована в соцсетях. Фотографию в Интернете разместили дизайнеры проекта.

Дизайнеры сохранили узнаваемые очертания города и сделали новую схему метро более удобной для пассажиров.

«Это — первая в истории города Санкт-Петербурга красивая схема метро», сообщили дизайнеры Илья Бирман, Егор Попов и Сергей Чикин.

На карте видны реки и каналы — Нева, Мойка, Фонтанка, Смоленка, Карповка, каналы Грибоедова и Обводный. Разработчики добавили данные о ночных поездах. 

На схеме видны и будущие станции петербургской подземки, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что три новые станции Фрунзенского радиуса должны запустить 1 сентября. Работа по подготовке станций идет согласно графику.

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