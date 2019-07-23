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Беглов призвал правительство развивать промышленность Петербурга

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Беглов призвал правительство развивать промышленность Петербурга

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов поручил привлекать в город «умные инвестиции». Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Власти Петербурга должны привлекать заказы для городских предприятий. Беглов обратил внимание чиновников, что нужно заниматься работой с инвесторами. Промышленность по-прежнему является локомотивом развития экономики региона.

«Мы должны привлекать умные инвестиции в город, чтобы создавать высокотехнологичные предприятия и рабочие места», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

На совещании стало известно, что к 2024 году власти планируют повысить число высокопроизводительных рабочих мест почти на 25 %. По словам руководителя городского комитета по экономической политике Валерия Москаленко, число таких рабочих мест должно увеличиться до 1 032 400.

Планируется увеличить число предпринимателей с 1 215 000 до 1 544 000 человек. Это станет возможным благодаря улучшению инвестиционного климата в Петербурге и Ленобласти.

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