Беглов поручил разъяснять петербуржцам о работе социальных участковых

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов поручил информировать горожан о работе социальных участковых. Об этом он сказал на совещании правительства в Смольном.

Градоначальнику представили отчет о работе социальных участковых в Петербурге. Беглов отметил, что это первый в стране подобный социальный институт.

Однако не все петербуржцы понимают, в чем состоит принципальная разница между социальной службой и социальными участковыми.

«Надо активней рассказывать, об этом должны знать и жители нашего города, и комитеты, чтобы могли плотно работать и реагировать на обращения», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

В Петербурге работают 13 офисов социальных участковых, к ним поступают обращения граждан. По словам главы комитета по соцполитике Александра Ржаненкова, такие центры появятся в каждом районе.

Ранее Беглов поручил членам правительства контролировать тарифы на коммунальные услуги для населения.