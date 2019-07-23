Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов поручил разъяснять петербуржцам о работе социальных участковых

172
0 Оставить комментарий

Беглов поручил разъяснять петербуржцам о работе социальных участковых

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов поручил информировать горожан о работе социальных участковых. Об этом он сказал на совещании правительства в Смольном.

Градоначальнику представили отчет о работе социальных участковых в Петербурге. Беглов отметил, что это первый в стране подобный социальный институт.

Однако не все петербуржцы понимают, в чем состоит принципальная разница между социальной службой и социальными участковыми.

«Надо активней рассказывать, об этом должны знать и жители нашего города, и комитеты, чтобы могли плотно работать и реагировать на обращения», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

В Петербурге работают 13 офисов социальных участковых, к ним поступают обращения граждан. По словам главы комитета по соцполитике Александра Ржаненкова, такие центры появятся в каждом районе.

Ранее Беглов поручил членам правительства контролировать тарифы на коммунальные услуги для населения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров