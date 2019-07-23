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Два человека погибли в ДТП с участием такси и грузовика в Петербурге

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Два человека погибли в ДТП с участием такси и грузовика в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Два пассажира такси погибли в ДТП с грузовиком на набережной Обводного канала, сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Утром 23 июля водитель Skoda врезался в фуру с прицепом. Один человек погиб от полученных травм на месте аварии, двух других госпитализировали, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Водитель задержан, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. Позднее в больнице скончался второй пассажир. Таксисту грозит лишение свободы на срок до семи лет.

По данным ГИБДД, задержанный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов поручил правительству принять меры для снижения числа ДТП.

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