Беглов рассказал правительству о возможности получить федеральные гранты

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал членам правительства о перспективах получения городом федеральных грантов.

В Смольном проходит заседание правительства по вопросам экономического и социального развития Петербурга. Градоначальник обратил внимание чиновников на возможность получения федеральных грантов.

Беглов отметил, что Петербург может рассчитывать на безвозмездные субсидии. Он выразил уверенность, что город выполнит все условия федерального центра.

«Планка высокая — это хорошо. Нам надо сконцентрироваться и тянуться к ней. Улучшать социальный показатель жизни граждан», — сказал градоначальник, его слова приводят «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Александр Беглов рассмотрел реализацию в Петербурге майских указов. Стало известно, что город на Неве находится в числе лучших по исполнению президентских указов.