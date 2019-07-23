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Беглов поручил контролировать тарифы на коммунальные услуги в Петербурге

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Беглов поручил контролировать тарифы на коммунальные услуги в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что власти должны контролировать сдерживание роста коммунальных тарифов. Об этом он сказал в ходе совещания в Смольном.

Правительство Петербурга обсуждает тарифную политику. Градоначальник отметил, что в первом полугодии власти «неплохо поработали».

«1,5 млрд рублей мы сэкономили за первое полугодие. И сэкономим еще 3 млрд рублей», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов подчеркнул, что стоит контролировать управляющие компании. Жители Петербурга не должны переплавичать за коммунальные услуги. 

Ранее глава города поручил привести в порядок петербургские дворы и установить общественные часы в каждом районе. В Петербурге ликвидировали восемь незаконных свалок по поручению Александра Беглова.

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