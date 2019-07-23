В Петербурге сделали бесплатным проезд по ЗСД в день военно-морского парада

Санкт-Петербург, 23 июля. Проезд по ЗСД будет бесплатным в дни подготовки и проведения Главного военно-морского парада России, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры,

28 июля в Петербурге состоится военный парад, в котором задействуют 40 боевых кораблей и субмарин, авиацию. Для подготовки мероприятий 25 и 28 июля разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

По инициативе правительства Петербурга будет обеспечен бесплатный проезд транспорта по центральному участку Западного скоростного диаметра с 10.00 до 13.00. Речь идет о въезде на ЗСД с Богатырского проспекта, набережной Макарова, набережной Екатерингофки и в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что линейный корабль «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге.