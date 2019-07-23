Беглов обсудил с правительством Петербурга исполнение майских указов

Санкт-Петербург, 23 июля. Заседание правительства Петербурга с участием главы города Александра Беглова проходит в Смольном, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Члены правительства обсуждают реализацию майских указов президента России Владимира Путина. Александр Беглов отметил, что за первое полугодие 2019 года власти работали по снижению и заморозке тарифов на коммунальные услуги.

«Жители должны увидеть в платежках, что тарифы понижены. Сэкономлено 1,5 млрд рублей за первые полгода за счет оптимизации», — сказал Беглов.

Глава комитета Петербурга по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко отметил, что стоит задача к 2024 году войти в пятерку мировых экономик.

«Для этого в Петербурге утверждены проектные комитеты. Город был отмечен в тройке лидеров страны по исполнению майского указа. Основные средства бюджета направлены на демографию, здравоохранение и комфортную городскую среду. До 2024 года суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,613, а продолжительность здоровой жизни до 67 лет», — сказал чиновник.

Александр Беглов отметил, что планируется снизить количество аварийного жилья. Он добавил, что коммуналки нужно расселять.

Немаловажным является развитие производительности труда, малого и среднего предпринимательства, резюмировал глава Петербурга.