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Беглов принимает участие в открытом заседании правительства в Смольном

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Беглов принимает участие в открытом заседании правительства в Смольном

Санкт-Петербург, 23 июля. Глава Петербурга Александр Беглов принимает участие в заседании правительства в Смольном, трансляция ведется на сайте городской администрации.

Заседание стартовало в 10.00. Члены правительства обсудят реализацию президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Посмотреть трансляцию совещания можно по этой ссылке.

Планируется рассмотреть исполнение бюджета Петербурга за первые шесть месяцев 2019 года, а также выполнение программы об экономическом и социальном развитии территорий Петербурга, пишут «Невские новости».

Накануне Беглов провел совещание с членами правительства, на котором рассматривались вопросы благоустройства города и борьбы со свалками. Градоначальник поручил ужесточить контроль за несакционированными свалками, а нарушителей привлекать к ответственности и штрафовать.

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