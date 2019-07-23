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Литовского бомжа-убийцу поймали в Петербурге

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Литовского бомжа-убийцу поймали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Петербургские полицейские задержали бомжа из Литвы, находящегося в международном розыске. Мужчина обвиняется в убийстве.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что задержание произвели в ходе оперативно-розыскных работ накануне днем на улице Кузнецова. Преступник 1986 года рождения является уроженцем города Клайпеда Литовской ССР.

«Артур В. БОМЖ, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 129 УК Литовской Республики (убийство, соответствует ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Инициатором розыска является НЦБ Интерпола Литвы. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено еще в 2018 году. По решению суда он был заключен под стражу.

После задержания Артура В. доставили в дежурную часть 74 ОП УМВД России по  
Красносельскому району. В полиции добавили, что инициатора розыска проинформировали о задержании преступника.

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