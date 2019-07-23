В Петербурге таксист ограбил пассажира на 145 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 23 июля. В Петербурге таксист ограбил пассажира, лишив мужчину дорогого телефона и 45 тыс. рублей.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, сообщение о преступлении в полицию Невского района поступило накануне вечером. По словам пострадавшего 1977 года рождения, он вызвал такси от дома № 46 по Невскому проспекту до своего дома на улице Невзоровой. Во время следования таксист открыто похитил у него 45 тыс. рублей и мобильный телефон известной марки.

В ведомстве подчеркнули, что водитель при этом применил «насилие, неопасное для жизни и здоровья», общий материальный ущерб составил 145 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

Ранее НСН сообщила о возможном росте цен на такси. По данным Общероссийского объединения пaссaжиров, стоимость перевозок в ближайшем будущем может подскочить почти на 20%. В организации полагают, что это произойдет после покупки компaнией «Яндекс.Такси» aктивов группы «Везет».