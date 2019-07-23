Трехлетнюю девочку с разбитой головой нашли в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 23 июля. Полиция Кировского района выясняет обстоятельства, при которых в поселке Мга получила травмы трехлетняя девочка. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя городского поселка. Он заявил, что в подъезде дома нашел несовершеннолетнюю девочку с разбитой головой.

Полиция оперативно выехала на место происшествия. Ребенка госпитализировали, врачи уточнили, что девочка находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию женщину 1961 года рождения по подозрению в нанесении тяжелых повреждений ребенку. В отношении матери пострадавшей девочки составлен протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ей грозит предупреждение или административный штраф.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в пресс-службе МВД Дагестана сообщили о раскрытом сотрудниками уголовного розыска преступлении, совершенном в январе. По данным следствия, 36-летняя мачеха до смерти избила четырехлетнюю девочку. Ребенок скончался от полученных травм. Правоохранители задержали мачеху погибшей по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.