Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Лихач на гидроцикле влетел в теплоход на Фонтанке в Петербурге

174
0 Оставить комментарий

Лихач на гидроцикле влетел в теплоход на Фонтанке в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Гидроцикл и теплоход попали в речное «ДТП» на Фонтанке в Петербурге. Инцидент произошел в районе Московского проспекта.

Сообщения о ЧП появились в соцсетях. По словам очевидцев, накануне вечером хулиганы на гидроциклах катались по Фонтанке, обливая прохожих водой. Внезапно один лихач на аквабайке по неустановленной причине потерял управление и врезался в теплоход.

После удара гидроцикл вместе со своим наездником ушел под днище судна, но через некоторое время снова появились на поверхности воды.

«Оба выплыли, но мотоцикл кверху дном», — заметил один из свидетелей случившегося.

По данным Пятого канала, пострадавших в результате столкновения нет. Теплоход пришвартовалось у ближайшей набережной, а гидроциклисты поспешно скрылись с места происшествия.

 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров