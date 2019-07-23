Лихач на гидроцикле влетел в теплоход на Фонтанке в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Гидроцикл и теплоход попали в речное «ДТП» на Фонтанке в Петербурге. Инцидент произошел в районе Московского проспекта.

Сообщения о ЧП появились в соцсетях. По словам очевидцев, накануне вечером хулиганы на гидроциклах катались по Фонтанке, обливая прохожих водой. Внезапно один лихач на аквабайке по неустановленной причине потерял управление и врезался в теплоход.

После удара гидроцикл вместе со своим наездником ушел под днище судна, но через некоторое время снова появились на поверхности воды.

«Оба выплыли, но мотоцикл кверху дном», — заметил один из свидетелей случившегося.

По данным Пятого канала, пострадавших в результате столкновения нет. Теплоход пришвартовалось у ближайшей набережной, а гидроциклисты поспешно скрылись с места происшествия.