Пьяный водитель в Санкт-Петербург устроил ДТП на востоке города

Санкт-Петербург, 22 июля. На улице Латышских стрелков в Санкт-Петербурге произошло ДТП – водитель BMW врезался в группу припаркованных автомобилей. Как сообщают очевидцы, водитель иномарки был сильно нетрезв – как и его пассажир, которого пришлось успокаивать прибывшим на место ДТП полицейским.

«Пьяного пассажира скрутили, а водитель сидит вообще невменяемый на заднем сидении», - отметили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напомним, что 13 июля в Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП: автомобиль Subaru Impreza врезался в такси, машину марки Hyundai Solaris, стоявшую перед светофором. Водитель такси погиб на месте, а виновника дорожно-транспортного происшествия госпитализировали, сообщили в районном отделе ГИБДД. Свидетели ДТП рассказали, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.