Суду по делу о теракте в метро Петербурга предложили осмотреть поврежденный вагон

Cанкт-Петербург, 23 июля. Адвокат проходящей по делу о теракте в метро Петербурга Шохисты Каримовой Виктор Дроздов обратился к Московскому окружному военному суду с предложением осмотреть поврежденный в результате взрыва вагон. Выездное заседание суда проходило в Петербурге.

По словам защитника, по этому вещественному доказательству «очень много вопросов».

«Двери, вдавленные снаружи внутрь, то, что внутри находятся швабры и веники, а все сиденья сняты и свалены в кучу», — заявил Дроздов.

Отметим, что на снимках у вагона выбиты окна, помяты двери, нет обшивки, сиденья оторваны с креплений. Оконные проемы вместе с дверьми обшиты металлическими листами.

Напомним, теракт в метро Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел в апреле 2017 года. В результате взрыва погибли 15 пассажиров и террорист-смертник, 67 человек пострадали

По уголовному делу проходят 11 обвиняемых. Они останутся под арестом до 12 ноября, в понедельник суд продлили им меру пресечения.