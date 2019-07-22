Беглов предложил увеличить гарантийный срок эксплуатации городских магистралей

Санкт-Петербург, 22 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил завод «Армалит». Он предложил подрядным организациям увеличить гарантийный срок эксплуатации городских магистралей до 12-ти лет.

Беглов пояснил, что новый критерий будет одной из составляющих конкурса на получение подряда на ремонт. Нововведение позволит компаниям быстрее привести в нормативное состояние 85% городских дорог. Согласно плану, это должны сделать до 2024 года.

Также Александр Беглов обратился к профкомитетам, которые должны оперативно решить вопрос с ремонтом улицы Трефолева, после чего «Армалит» сможет задействовать второй выезд с территории для соблюдения требований пожарной безопасности. Отметим, до конца года планируется отремонтировать Броневую улицу.

Напомним, завод «Армалит» выпускает арматуру для оборонно-промышленного комплекса, газовой и нефтяной отрасли. В этом году ему исполняется 141 год. За последние три года объемы выпускаемой продукции выросли почти в три раза. Это удалось сделать благодаря экономии, за счет снижения трудозатрат. На предприятии был модернизирован старый цех, который находился в здании дореволюционной постройки. Закуплены станки с ЧПУ, «Армалит» имеет заказы на ближайшие три года.

Врио губернатора осмотрел производство. По его словам, Петербургу необходимы именно такие умные инвестиции. Он подчеркнул, что важно эффективно использовать кадровые ресурсы, пишут «Невские новости».

Ранее Александр Беглов призвал при строительстве новых станций метро в первую очередь обращать внимание не на сроки, а на качество работ.

«Сроки сроками, но важнее всего безопасность. Чтобы не было так, что сначала открыли, потом закрыли», — заявил градоначальник.

По его словам, при малейшей угрозе безопасности станция открыта не будет.