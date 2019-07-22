Беглов подписал первый камень строящегося завода Sarstedt в «Марьино»

Санкт-Петербург, 22 июля. В Индустриальном парке «Марьино» состоялась церемония закладки первого камня строительства завода Sarstedt. Участие в церемонии принял врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В рамках торжественной церемонии глава города подписал камень, который станет первым при строительстве будущего завода. Беглов отметил, что «всегда очень приятно и надежно» работать с немецкими партнерами.

Градоначальник напомнил, что на сегодняшний день более 500 компаний с немецким капиталом работают в Петербурге. В 2018 году товарооборот вырос на 15 %, что является хорошим показателем.

«Мы заинтересованы в высокотехнологичных производствах и высокотехнологичных рабочих местах. Это залог того, что у наших горожан будет высокая заработная плата», — подчеркнул Беглов.

Компания Sarstedt занимается разработкой, производством и сбытом оборудования и расходных материалов для медицины и науки, сообщают «Невские новости». На заводе планируют создать 50 высокотехнологичных рабочих мест. Петербург, банк ВТБ и компания Sarstedt заключили договор о сотрудничестве на ПМЭФ-2018. Под строительство нового завода компания приобрела четыре гектара земли в Петродворцовом районе. Здесь построят производственный корпус, склад и административное здание.