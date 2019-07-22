Итоги конкурса «Мой город – мои возможности» подвели в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Пресс-конференция, посвященная итогам дистанционного этапа кадрового конкурса «Мой город – мои возможности», прошла в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями городской администрации Юлия Аблец, руководитель блока оценочных мероприятий конкурса Юлия Иванова и председатель Наблюдательного совета Конкурса, исполнительный директор РОО «Врачи Санкт-Петербурга» Дмитрий Ченцов.

Во время пресс-конференции ее участники обсудили результаты онлайн-тестирования конкурсантов, вышедших в финал, а также о заданиях, которые предстоит выполнить участникам во время очного этапа.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга, целью конкурса является сбор проектов и поиск квалифицированных специалистов для государственной службы, а также формирование управленческого резерва.

«В полуфинал вошли представители из 56 регионов. Есть участники из Беларуси и Казахстана», — заявила Юлия Аблец.

Контрольное тестирование полуфиналистов состоится 1 августа. На следующий день пройдут командные соревнования. Конкурс проводится Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, пишет издание «Невские новости».

72% принявших участие в конкурсе – из СЗФО, еще 13% – из ЦФО. Значительная часть участников – из Санкт-Петербурга (66,67%). Более половины конкурсантов имеет высшее образование.