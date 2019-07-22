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Беглов призвал обращать внимание на качество при строительстве новых станций метро

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Беглов призвал обращать внимание на качество при строительстве новых станций метро

Санкт-Петербург, 22 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал при строительстве новых станций метро в первую очередь обращать внимание не на сроки, а на качество работ. 

В понедельник на заседании правительства поднимались вопросы благоустройства города и строительство трех станций метро Фрунзенского радиуса. Стало известно, что станции примут первых пассажиров 1 сентября.

«Сроки сроками, но важнее всего безопасность. Чтобы не было так, что сначала открыли, потом закрыли. Лучше тогда не открывать. Если есть хоть малейшая угроза безопасности, открывать не будем», — заявил глава города.

Вице-губернатор Эдуард Батанов отметил, что сейчас строительство станций идет по графику, сообщают «Невские новости».

Как сообщалось ранее, в прошлую пятницу строители провели пробный запуск поезда на участке Фрунзенского радиуса. Начался заключительный этап работ на трех новых станциях, строители объединяют участок Фрунзенского радиуса с метрополитеном.

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