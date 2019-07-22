Купившему в Интернете фальшивые деньги жителю Пушкина вынесли приговор

Санкт-Петербург, 22 июля. Пушкинский районный суд приговорил фигуранта уголовного дела о сбыте поддельных денег Павла Голубя к лишению свободы на 2,5 года условно.

Житель Пушкина проходил по делу об изготовлении, хранении, перевозке фальшивых денег. В апреле текущего года он расплатился поддельной пятитысячной купюрой за сигареты в магазине «Дикси».

В мае он совершил еще несколько покупок, пользуясь фальшивыми деньгами. Подделки нашли сотрудники инкассации, они вычислили злоумышленника.

Павел Голубь полностью признал вину, он сообщил, что покупал банкноты в Интернете. Затем он забрал «товар» в одном из подъездов в Петербурге, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге продлил арест 11 фигурантам уголовного дела о теракте в метро. Иностранцы останутся в СИЗО до 12 ноября.