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Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга останутся в СИЗО до ноября

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Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга останутся в СИЗО до ноября

Санкт-Петербург, 22 июля. Московский окружной военный суд продлил арест 11 фигурантам по делу о теракте в петербургском метро до 12 ноября.

Адвокат подсудимых Марат Сагитов рассказал, что арест продлили по ходатайству прокурора.

«Но мы пытались оспорить это решение», — сказал правозащитник, его цитирует «Комсомольская правда — Петербург».

Судья пришел к выводу, что подсудимых, которые являются гражданами другой страны, не стоит выпускать из СИЗО. Обвиняемые не признают вину, знакомство с террористом-смертником, который активировал взрывное устройство, подтвердил только один из них.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года, на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» взорвалась бомба. Погибли 15 пассажиров, 67 человек получили ранения.

Ранее в суде выступил сосед одного из фигурантов уголовного дела. Он рассказал, что видел, как в квартиру подсудимого вносили тяжелые сумки. Показания в суде дал один из работодателей обвиняемого.

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