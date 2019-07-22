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Стали известны подробности убийства ЛГБТ-активистки в Петербурге

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Стали известны подробности убийства ЛГБТ-активистки в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Стали известны подробности убийства ЛГБТ-активистки в Санкт-Петербурге. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 21 июля в Московском районе Петербурга, передает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.   

По данным источника, труп женщины лежал в кустах более десяти часов. На теле погибшей обнаружены следы насильственных действий сексуального характера: штаны и белье спущены, толстовка снята, футболка задрана. Кроме того, на теле и лице погибшей обнаружены ножевые ранения. Полиция не исключает, что женщина подверглась изнасилованию. В качестве одной из версий убийства рассматривается конфликт на бытовой почве.

Рядом с телом погибшей было обнаружено приспособление для употребления наркотических веществ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, кому именно принадлежит приспособление для употребления наркотиков, жертве или ее убийце. По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, который является уроженцем Башкортостана.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства.

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