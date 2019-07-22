Эксперт высоко оценил инициативы Беглова по борьбе со свалками

Санкт-Петербург, 22 июля. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании малого правительства, на котором обсуждалась реализация госпрограммы по благоустройству города за 2018 и шесть месяцев 2019 года.

Градоначальник призвал власти усилить меры по борьбе со стихийными свалками. Он добавил, что нарушителей заставят платить штраф. По словам эколога Юрия Шевчука, правительство Петербурга взялось за дело.

Эксперт считает, что проблема с мусором стоит остро в каждом крупном городе России. Поэтому так важно, чтобы была запущена грамотная система , при которой «мусор становится товаром».

«Из любого вида мусора можно сделать полезную продукцию: не только из стекла, полимера, металла и так далее, но и всего остального, включая органические отходы», — пояснил Шевчук, его цитируют «Невские новости».

Он положительно оценил инициативу Беглова об ужесточении контроля за нелегальными сливами отходов в городские водоемы. По его словам, сбросы осуществляются в ночное время.

Шевчук предложил организовать мобильную бригаду для проверки сообщений о незаконном загрязнении водоемов.

Ранее сообщалось, что Беглов распорядился благоустроить петербургские дворы и наладить общественные часы во всех районах города.