Беглов распорядился благоустроить дворы Петербурга

Санкт-Петербург, 22 июля. Глава Петербурга Александр Беглов призвал чиновников обращать внимание на благоустройство городских дворов. Об этом он сказал во время совещания в Смольном.

Дворам, паркам и садам в Петербурге нужно уделять одинаковое внимание. Чиновникам также следует учитывать пожелания горожан, подчеркнул Александр Беглов.

«Нужно советоваться с людьми, потому что это их территория, они там отдыхают, живут. И конечно все предложения должны учитываться», — сказал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Поскольку власти взяли курс на открытое правительство, нужно регулярно сообщать петербуржцам о планировании бюджета, выделении средств на те или иные нужды.

Беглов на совещании призвал глав районных администраций установить общественные часы. Жители города должны сверять время по правильно идущим часам, распорядился глава Петербурга.

Ранее Беглов заявил, что судьбу Муринского парка должна решать широкая общественность. Горожане имеют право одобрять или отказывать в застройке зеленых территорий.