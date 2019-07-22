Беглов заявил, что судьбу Муринского парка должны решить петербуржцы

Санкт-Петербург, 22 июля. Глава Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию вокруг Муринского парка. Он отметил, что строительство в зеленых зонах должно согласовываться с горожанами.

Градоначальник считает, что девелоперы должны представлять проект застройки на утверждение общественности. Петербург является крупным промышленным городом, поэтому так важно сохранять зеленые территории.

Беглов добавил, что если петербуржцы против застройки, строительство начинать нельзя.

«Все проекты должны согласовываться с жителями. Если большинство против, это нам не подходит», — сказал глава города, его цитируют «Невские новости».

Он призвал власти провести инвентаризацию зеленых зон города, чтобы ситуация как с Муринским парком больше повторилась.

Ранее сообщалось, что застройщик спорткомплекса «Новая арена» планировал вырубить деревья в парке. Местные жители встали на защиту Муринского парка.