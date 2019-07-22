Восемь свалок ликвидировали в Петербурге по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 22 июля. Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко сообщил, что в городе ликвидировали восемь свалок по поручению Александра Беглова.

В Смольном проходит заседание правительства с участием главы Петербурга Александра Беглова. Председатель комитета профильного комитета Владимир Рублевский сообщил, что из выделенных на благоустройство 7,99 млрд рублей в 2018 году освоили 98,9%.

До 15 ноября в Петербурге ликвидируют пятнадцать несанционированных свалок, с девятью свалками будут работать в 2020 году. По словам Николая Бондаренко, четыре свалки находятся на частной территории, пришлось обратиться в прокуратуру.

На совещании стало известно, что в 2020 году завершат рекультивацию 70% мусорного полигона «Новоселки», пишут «Невские новости».

Ранее Беглов заявил, что власти должны штрафовать предпринимателей, которые устраивают незаконные свалки в Петербурге. Он подчеркнул, что на ликвидацию мусора город тратит большие деньги, а эти средства можно было бы направить на строительство социальной инфраструктуры.