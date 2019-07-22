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Беглов наградил чиновников за эффективную государственную гражданскую службу

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Беглов наградил чиновников за эффективную государственную гражданскую службу

Санкт-Петербург, 22 июля. Глава Петербурга Александр Беглов на заседании правительства вручил награды чиновникам за государственную гражданскую службу.

Градоначальник отметил знаком отличия работу начальника управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрия Андреева. А также вручил почетные грамоты советнику Сергею Мовчану, главе комитета госслужбы и кадровой политики Андрею Михайлову и бывшему руководителю комитета по межнациональным отношениям Олегу Махно.

После награждения Александр Беглов сосредоточился на текущих проблемах города. Он поставил вопрос о штрафах для тех, кто устраивает нелегальный свалки.

Глава города подчеркнул, что предприниматели должны отвозить мусор на специальные полигоны, а не оставлять его в черте Петербурга.

 «На эти деньги, которые мы тратим на устранение свалок, мы могли бы построить школы и детские сады», заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление о выделении субсидий компании «Экострой».

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