Беглов наградил чиновников за эффективную государственную гражданскую службу

Санкт-Петербург, 22 июля. Глава Петербурга Александр Беглов на заседании правительства вручил награды чиновникам за государственную гражданскую службу.

Градоначальник отметил знаком отличия работу начальника управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрия Андреева. А также вручил почетные грамоты советнику Сергею Мовчану, главе комитета госслужбы и кадровой политики Андрею Михайлову и бывшему руководителю комитета по межнациональным отношениям Олегу Махно.

После награждения Александр Беглов сосредоточился на текущих проблемах города. Он поставил вопрос о штрафах для тех, кто устраивает нелегальный свалки.

Глава города подчеркнул, что предприниматели должны отвозить мусор на специальные полигоны, а не оставлять его в черте Петербурга.

«На эти деньги, которые мы тратим на устранение свалок, мы могли бы построить школы и детские сады», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление о выделении субсидий компании «Экострой».