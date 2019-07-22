Памятные таблички хотят установить в Петербурге в честь 130-летия Ахматовой

Санкт-Петербург, 22 июля. Четыре памятные таблички хотят установить в честь 130-летия со дня рождения русской поэтессы Анны Ахматовой в Петербурге.

Замдиректора музея «Фонтанный дом» Анна Соколова рассказал, что соответствующее предложение направлено в городской комитет по государственному контролю, охране памятников истории и культуры.

Памятные таблички планируют установить на Тучковом переулке, где Ахматова жила с Николаем Гумилевым. Поэтесса писала об этой квартире, как о «студенческой комнате, где и сидеть-то было не на чем», отмечает издание «Петербургский дневник».

Мемориальные таблички могут появиться на Набережной Фонтанки, улицах Кавалергардской, Ленина, на Петроградке. Соколова добавила, что для реализации проекта нужны средства. Музей планирует запустить краудфандиндинговую кампанию для добровольных пожертвований.

Ранее сообщалось, что глава Петербурга Александр Беглов попросил Росимущество снять с торгов дачу Ахматовой в Комарово.