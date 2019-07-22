Двое подростков занимались сексом со школьницей в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив, что двое подростков имели сексуальную связь с ее несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Заявление поступило к правоохранителям вечером 19 июля. По словам женщины, инцидент произошел 18 июля на квартире в доме по Новолитовской улице.

Она обвинила двух парней 17-ти и 15-ти лет в том, что они вступили в половую связь с девочкой 2005 года рождения. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что петербурженка обвинила бывшего мужа в насилии над их несовершеннолетней дочерью.