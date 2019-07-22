Петербурженка обвинила бывшего мужа в изнасиловании дочери

Санкт-Петербург, 22 июля. Жительница Петербурга обратилась в полицию и заявила, что бывший супруг насиловал дочь 2008 года рождения. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Заявление поступило в полицию 20 июня от женщины, проживающей в Калининском районе. По данным полиции, надругательство произошло в неустановленный период.

По словам петербурженки, насильственные действия сексуального характера совершал отец девочки 1967 года рождения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, петербуржцу грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге во дворе дома нашли скелетированные останки человека.