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Скелет неизвестного мужчины нашли во дворе дома в Петербурге

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Скелет неизвестного мужчины нашли во дворе дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Скелет неизвестного человека обнаружили на проспекте Ветеранов в Петербурге, сообщил источник.

Инцидент произошел утром 20 июля в Красносельском районе. Останки обнаружили прохожие и позвонили в полицию. Правоохранители провели предварительную экспертизу и заметили на трупе открытую черепно-мозговую травму.

Погибшим оказался мужчина 1979 года рождения, он не был зарегистрирован в России. Скелет направили в морг для дальнейшей проверки, пишут «Невские новости».

Ранее стали известны подробности о резне в метро, которая произошла на станции «Пушкинская».

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