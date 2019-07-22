Скелет неизвестного мужчины нашли во дворе дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Скелет неизвестного человека обнаружили на проспекте Ветеранов в Петербурге, сообщил источник.

Инцидент произошел утром 20 июля в Красносельском районе. Останки обнаружили прохожие и позвонили в полицию. Правоохранители провели предварительную экспертизу и заметили на трупе открытую черепно-мозговую травму.

Погибшим оказался мужчина 1979 года рождения, он не был зарегистрирован в России. Скелет направили в морг для дальнейшей проверки, пишут «Невские новости».

Ранее стали известны подробности о резне в метро, которая произошла на станции «Пушкинская».