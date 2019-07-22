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Стали известны подробности резни на станции «Пушкинская» в Петербурге

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Стали известны подробности резни на станции «Пушкинская» в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июля. Два украинца получили серьезные ножевые ранения на станции метро «Пушкинская» в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

Инцидент произошел в ночь на 20 июля, пострадавших госпитализировали в Мариинскую больницу. Один мужчина получил ранение груди, второй — брюшной полости.

Правоохранители изъяли видеозапись с места происшествия. Позднее был задержан неработающий житель Дагестана, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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