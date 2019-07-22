Социальная политика Беглова признана образцовой для России

Санкт-Петербург, 22 июля. Фонд развития общественных связей дал положительную оценку социальной политике главы Петербурга Александра Беглова.

По словам директора фонда Станислава Низова, социальные реформы, инициированные в Петербурге Бегловым, можно с успехом применить в других регионах России. Низов сообщил, что за последнее время в Северной столице реализовано сразу несколько масштабных проектов, в числе которых тарифная реформа, организация системы «бережливых поликлиник», предоставление возможности бесплатного проезда на общественном транспорте.

Одним из самых значимых решений Низов назвал введение Единой карты петербуржца, на которой хранится вся важнейшая информация о ее владельце, включая паспортные данные, номера СНИЛ и полиса медицинского страхования, электронную подпись и другую важную информацию.

«В первую неделю реализации проекта уже порядка 200 тысяч человек изъявили желание получить Единую карту петербуржца. Это доказывает ее ценность, удобство и универсальность. Беглов предложил и сделал действительно нужный проект», — отметил Низов.

Напомним, о реализации в Петербурге социальных проектов Беглов на днях рассказал президенту России Владимиру Путину. Глава города на Неве сообщил российскому лидеру, что с конца апреля введен бесплатный проезд в электричках для горожан старше 55 лет. Кроме того, были пересмотрены тарифы на коммунальные услуги, благодаря чему суммы в квитанциях петербуржцев практически не увеличатся со второго полугодия.

Низов отметил, что при Беглове Петербург сумел выйти на новый уровень, а городские власти начали прислушиваться к мнению жителей. Эксперт утверждает, что успешные инициативы следует распространить и на другие регионы Российской Федерации.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Беглов поручил проверить всю петербургскую «ливневку» после подтоплений из-за сильных дождей в начале июля.